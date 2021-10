MAHEUX, Yvette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Yvette Maheux, survenu le 5 septembre 2021, à l'âge de 82 ans.Elle laisse dans le deuil, ses filles Nathalie et Carole, son fils Raymond (sa conjointe Annette ainsi que ses filles Annie-Kim et Carolann), ses petits-enfants, Katrine, Mathieu et Alain, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs précieux amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 23 octobre 2021 de 13h30 à 15h30, une cérémonie hommage aura lieu à 15h30, à la salle Diamant de la résidence.Selon la volonté de notre mère, n'envoyez pas de fleurs. Votre sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Maison de la Sérénité, où elle a terminé sa vie en toute dignité. Des boîtes seront à votre disposition afin de recevoir vos dons.