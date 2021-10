LEPAGE (née L'Italien)

Hermance



À Saint-Jérôme, le 29 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Hermance L'Italien, épouse de feu Alcide Lepage.Elle laisse dans le deuil ses enfants Berthier (Carol), Nelson et Cécile (Gérald), ses petits-enfants Martin, Geneviève (Jonathan) et Rubis (Simon), ses arrière-petits-enfants Éliot, Tom, Alexis, Antoine et Séréna, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le samedi 23 octobre 2021 de 10h30 à 13h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.