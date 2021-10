GOHIER, Michel



À Montréal, le 10 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé Michel Gohier.Il laisse dans le deuil sa conjointe Ginette Prud'homme, ses filles Karine (Ronald Guimond) et Marie-Michèle, ses petits-enfants Émy, Gabriel, Lorrick et Félix, son frère Pierre (Louise Paré), ses soeurs Micheline (Normand Roy) et Pierrette (Michel Jodoin) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 octobre 2021 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.