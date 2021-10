PEREIRA, Jaime Maria



De Boisbriand, le dimanche 10 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jaime Maria Pereira, époux de feu Mme Maria Pereira.Il laisse dans le deuil ses enfants Gloria (Stéphane) et Édouard (Chantal), ses petits-enfants Eric et Crystel (Louis), son frère Joao Francisco (Olivia), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.comle lundi 25 octobre de 13h à 16h. Suite à une demande de la famille, seules les personnes doublement vaccinées seront admises au salon. Merci de votre compréhension!Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.