CARLIN, Irène



Au CISSS des Laurentides, Lachute, le 10 octobre 2021, est décédée à l'âge de 94 ans, Mme Irène Carlin, épouse de feu Médard Lavigne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge Leclair, Carole Leclair (Claude Labelle) et Sylvie Lavigne (André Ladouceur), ses petits-enfants Éric (Lucie), Mathieu (Chantale), Annie (Étienne), Philippe (Anne-Marie), Maxim et Kevin, ses arrière-petits-enfants Elianne, Laurence, Alexis, Lauriane, Keliane, William et Léanne, sa belle-soeur Claire Lavigne, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 30 octobre 2021 à 13h30 en l'église de St-Philippe d'Argenteuil, 231 route du Canton, Brownsburg-Chatham (Qc) J8G 1R5. La famille sera présente directement à l'église à compter de 13h afin de recevoir vos condoléances. Direction: