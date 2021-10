DUBOIS, Pierre



De Montréal, le 10 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Dubois, époux de madame Pierrette Lapierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Dominic), Carl (Josée), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 24 octobre 2021 de 10h à 12h et de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.