GIGUÈRE, Paul-A.



À Longueuil, autrefois de Boucherville, le 12 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Paul-A. Giguère, époux de Denise Despault-Giguère.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Joseph), Sonia, Diane (Michael), Michel (Isabelle), ses petits-enfants, Olivier (Zahia), Alexis (Stéfanie) et Chantal (Mathieu), ses arrière-petits-enfants, Samuel, Christophe, Victoria, Gabriel et Juliette, sa soeur, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 octobre 2021 de 11h30 à 14h30 au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu ce même jour à 15h00 à l'église Ste-Famille (560 boul. Marie-Victorin, Boucherville), suivies de l'inhumation au cimetière de Boucherville.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.