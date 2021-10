DELORME, Jean Noé



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 septembre 2021 à l'âge de 87 ans, est décédé Jean Noé Delorme, époux de Claudette Valade.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Glenn Kipps), Fabienne (Jean Calgaro), Christian (Catherine Gaboriaud) et Stéphane (Janou Lorquet), ses petits-enfants : Isabel, Annie, Stéphanie, Kevin, Daphnée, Sidney, ses arrière-petits-enfants : Klara, James, Emma, Victor et Scarlett, sa soeur Claudette (feu Denis Chevrier) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 octobre 2021 dès 13h30 au complexe funéraire :suivi de la cérémonie hommage à 14h30 en la salle commémorative du complexe.Votre soutien à la famille pourrait se traduire par un don à la Société Alzheimer.