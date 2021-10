TRÉPANIER, Rita (née Gadoury)



À Montréal, à l'hôpital Santa Cabrini, le 11 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Rita Gadoury, épouse de feu Clément Trépanier.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole (Roger) et Line, ses petits-enfants Sophie (Guy) et Frédéric (Samy-Joe), ses arrière-petites-filles Amaylia, Léa, Alyssia, Elyana et Alyce, son arrière-petit-fils par alliance Nolann, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 23 octobre à compter de 16h00. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 19h30.La famille tient à remercier tout le personnel dévoué, du 4e étage, de l'hôpital Santa Cabrini pour les bons soins prodigués à leur mère durant son séjour.