HAMEL, Paul-Émile



À Montréal, le dimanche 10 octobre 2021 est décédé, à l'âge de 87 ans, Paul-Émile Hamel. Il est allé rejoindre sa tendre épouse Thérèse Labonté avec laquelle il a partagé 45 ans de sa vie.Il laisse dans le deuil sa fille Francine (André Lévesque) issue d'un premier mariage. Il laisse aussi sa belle-soeur Monique Labonté (Jacques Paquette) ainsi que plusieurs amis.En raison des circonstances exceptionnelles, aucune cérémonie n'est prévue.Nous tenons à remercier l'ensemble du personnel du CHSLD Bourget, en particulier l'équipe des soins: infirmières, infirmières-auxiliaires et préposés. Pendant plus de quatre ans, Paul-Émile a bénéficié de votre bonne humeur, de vos sourires, de votre grande humanité, de la qualité de vos soins et de l'étendue de votre dévouement. Merci à tous.