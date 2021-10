BERGERON, Soeur Rita, frdc



À la Maison mère des Soeurs de Ste-Anne, le 11 octobre 2021, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédée Soeur Rita Bergeron des Filles Réparatrices du Divin-Coeur. Née à Montréal, elle était la fille d'Alcide Bergeron et de Blanche Jobin.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil des neveux et nièces ainsi que des cousins et cousines.Le 19 octobre 2021, parents et amis seront accueillis à 13h à la1950 Provost, Lachine QC H8S 1P7Les funérailles seront à 13h30 suivies de la mise en terre de ses cendres au Repos St-François, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal.Les directives de la Santé Publique, port du couvre-visage et lavage des mains, sont de rigueur.