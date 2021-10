À 21 ans, elle se présente comme candidate indépendante à Montréal: «J’ai réalisé à quel point une campagne électorale, ça roule au cash»

Juliette Côté-Turcotte n’a que 21 ans, mais déjà, elle a un «dada» pour la politique municipale. La jeune candidate au poste de conseillère de ville dans le district DeLorimier a mis son parcours académique sur pause et investit tout son temps dans la campagne. Et pourtant, quand on lui demande pourquoi aussi peu de jeunes se lancent dans l’aventure comme elle, sa réponse est claire : «c’est zéro adapté et zéro accessible».

• À lire aussi: Débat jeunesse: l’inclusion au cœur du discours des candidats à la mairie de Montréal

• À lire aussi: François Legault est maintenant sur TikTok et il n'avait qu'une seule chose à vous dire

Juliette Côté-Turcotte est bien consciente de son privilège : elle est retournée vivre chez ses parents pendant sa campagne, ses études sont payées et elle peut compter sur le soutien de son entourage. Elle l’admet : si elle n’avait pas eu droit à tout ça, elle n’y serait pas arrivée.

«J’ai la chance de ne pas être stressée financièrement. [Une campagne], c’est tellement gros et tellement complexe. C’est énormément de temps que tu perds et pour lequel tu aurais pu faire de l’argent», admet-elle.

Une campagne, c’est cher

Se lancer en politique, c’est une chose, mais se lancer comme candidate indépendante, c’est une autre paire de manches. C’était pourtant une décision mûrement réfléchie pour la candidate et étudiante en sciences politiques.

Mais mener une campagne électorale n’est pas gratuit. Puisqu’un candidat peut mettre un maximum de 1000$ de sa poche dans sa propre campagne, la campagne de financement est essentielle. Chaque électeur peut verser un maximum de 200$ à une personne candidate lors d’une élection générale et si le montant versé excède 50$, il doit être payé... par chèque.

«C’est un peu arriéré comme méthode. Plus personne n’utilise des chèques aujourd’hui. Si tu veux faire un don en ligne, tu dois passer par une plateforme qui garde autour de 3% des gains», déplore Juliette Côté-Turcotte.

Avec des ressources plutôt menues, la jeune candidate a tout de même pu dépenser 1700$ pour la production de pancartes électorales : de grandes affiches en bonne quantité qui permettent de faire connaître son visage et son nom.

«Quand tu vois ce que les autres partis peuvent se permettre, autant en termes de brochures que de pancartes, ça devient frustrant. J’ai réalisé à quel point une campagne électorale, ça roule au cash.»

Pas facile pour les jeunes de s’impliquer

C’est spécialement pour cette raison que Juliette Côté-Turcotte croit que la politique est réservée à une classe de la société plus aisée financièrement et elle comprend la réticence de certains à vouloir se lancer.

«Cette élite politique renforce les inégalités sociales. Ça explique pourquoi il y a aussi peu de jeunes qui travaillent à temps partiel en allant à l’école et qui ne s’impliquent pas davantage en politique.»

Même si les derniers mois n’ont pas été de tout repos, la candidate de 21 ans peut aujourd’hui affirmer qu’elle a plus appris en quelques mois que pendant toute une année d’université. La Montréalaise a écrit son plan électoral en entier, a fait le design de ses brochures et a géré ses propres réseaux sociaux et son site web, entres autres.

«La population est en train de vieillir au Québec, il faut absolument que les jeunes s’impliquent. Présentement, il manque une approche basée sur la coopération et l’ouverture que des jeunes pourraient amener. Nous, on ne prépare par les prochaines élections, on prépare notre avenir», conclut-elle.