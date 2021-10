Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le chevalier vert

Un des films américains les plus fascinants à avoir pris l’affiche l’été passé, Le chevalier vert est déjà offert sur plusieurs plateformes de vidéo sur demande. En s’inspirant très librement d’un poème arthurien du 14e siècle, le cinéaste David Lowery (Une histoire de fantôme) a concocté un drame fantastique étonnant qui impressionne par sa grande beauté visuelle, mais aussi par la richesse de l’univers onirique qui y est déployé. Solide comme toujours, l’acteur Dev Patel livre une performance vibrante sous les traits d’un jeune chevalier Gauvain.

► Où : Amazon Prime Video, Apple TV+

— Maxime Demers

The Night House

Avec l’Halloween qui approche à grands pas, le moment est parfaitement bien choisi pour se mettre à jour en matière de cinéma d’épouvante. Ça tombe bien puisque le très réussi The Night House vient tout juste d’être ajouté au catalogue de vidéos sur demande.

Rebecca Hall y livre une prestation absolument hypnotisante, se glissant dans la peau d’une jeune veuve qui découvre de troublants secrets à propos de son défunt mari. On se laisse facilement prendre au jeu de ce suspense horrifique qui, en dépit d’une certaine maladresse, parvient à offrir quelques frissons bien divertissants.

► Où : Disponible en vidéo sur demande

— Bruno Lapointe

Loud cinétique

Le rappeur Loud est de retour ! Dans la dernière année, il a profité de la pandémie pour travailler sur son nouvel album. Avec l’émission spéciale de Télé-Québec, Loud cinétique, on a droit à un mélange de prestations live et d’entrevues en mode documentaire. Loud y aborde la création de son nouveau disque, en plus d’en dévoiler trois nouveaux titres. Il revisite aussi certains de ses grands faits d’armes en carrière. Dans cette spéciale d’une heure, le rappeur s’entoure de collaborateurs comme Souldia, 20Some, Lary Kidd, MikeZup, Charlotte Cardin et Alexandra Stréliski.

► Où : Samedi soir 21 h, à Télé-Québec, et en rattrapage au telequebec.tv

— Raphaël Gendron-Martin

Concert d’ouverture de l’Orchestre Métropolitain

Le 30 septembre dernier, l’Orchestre Métropolitain, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, lançait sa saison 2021-2022 à la Maison Symphonique. Il est maintenant possible, jusqu’au 24 octobre, de voir ce concert où l’OM interprète le Concerto pour piano de Ravel avec la pianiste de renommée internationale Hélène Grimaud, en webdiffusion. On peut aussi entendre les œuvres Eko-Bmijwand – Aussi longtemps que la rivière coule de la compositrice Barbara Assiginack et la Symphonie numéro 1 de Florence Price.

► Où : orchestremetropolitain.com

— Yves Leclerc