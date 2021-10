Arrestations pour meurtre et trafic de coke lié au Hells

Une enquête pour un meurtre qui serait lié au contrôle de la rue et de la vente de stupéfiants a permis à la police de Montréal de mettre hors d’état de nuire un réseau de trafiquants de cocaïne lié aux Hells Angels.

L’un des individus arrêtés dans cette frappe est Gaétan Bradette, 59 ans, qui a été à une époque proche de l’ancien chef guerrier du club de motards à la tête de mort ailée, Maurice « Mom » Boucher.

Selon des documents obtenus par notre Bureau d’enquête, il aurait même déjà servi de prête-nom pour Boucher dans le passé.

Gaétan Bradette a fait l’objet de surveillance policière dans le cadre de l’enquête pour élucider la tentative de meurtre contre le journaliste Michel Auger, en septembre 2000.

Il n’a jamais été accusé dans cette affaire, tout comme les auteurs de ce crime qui avait choqué la population.

Plus de 20 ans plus tard, c’est toutefois l’un de ses fils, Tommy Bradette, qui fait face aux accusations les plus graves dans la récente opération de la police montréalaise.

Il est accusé du meurtre prémédité de Bardia Gorji, 38 ans. Jonathan Fortier et Samir Drissi-Atmani sont coaccusés dans cette affaire.

Tabassé

Gorji avait été retrouvé grièvement blessé après s’être fait vraisemblablement tabasser le 25 juillet 2020 à Montréal, avant de succomber à ses blessures trois semaines plus tard, à la mi-août.

Dans leurs démarches pour élucider l’affaire, les enquêteurs de la police de Montréal ont aussi pu entrer au cœur du réseau de trafiquants de cocaïne qui opérait dans la métropole et en Abitibi.

Tommy Bradette et son groupe faisaient aussi l’objet d’une enquête pour des événements de violence survenus dans le secteur d’Hochelaga-Maisonneuve.

Selon nos informations, il devait notamment rendre des comptes à Benoit Nantel-Gagnon en lien avec le trafic de stupéfiants. Ce dernier serait lié aux Hells Angels.

Nantel-Gagnon aurait été observé à plusieurs reprises en compagnie de Jean-Richard Larivière, membre du chapitre de Montréal.

Comparutions

La police a arrêté 12 personnes jeudi, qui ont comparu hier au palais de justice de Montréal, mais certains des individus faisant l’objet d’accusations dans ce dossier n’ont toujours pas été arrêtés.

Différents chefs d’accusation ont été déposés contre eux, notamment pour meurtre, trafic de stupéfiants, complot, gangstérisme, voies de fait armées ainsi que pour différentes infractions liées aux armes à feu.

Au cours de cette enquête, les policiers ont également mené 18 perquisitions à Montréal, à Laval, à Barraute et à Rivière-Héva, et ont saisi près de 4 kg de cocaïne, environ 250 000 $ et une arme à feu.

– Avec Eric Thibault, Bureau d’enquête

