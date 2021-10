Avant qu’il ne soit trop tard

À l’échelle de la planète, au moins 75 % de la surface terrestre a été modifiée par l’action humaine. Dans le sud du Québec, de nouveaux développements immobiliers, industriels et agro-intensifs menacent le peu de milieux naturels qu’il nous reste.

Ce faisant, les Québécois contribuent à la sixième crise d’extinction des espèces annoncée par les experts. La dernière était celle des dinosaures.

Agir maintenant

Heureusement, la population se mobilise de plus en plus contre l’autodestruction.

Autochtones et allochtones de tous les horizons s’unissent pour mettre fin au cynisme ambiant. À la culture du tout à l’argent qui menace l’avenir de nos enfants.

Habités par le désir de contribuer à un monde meilleur, des milliers de citoyennes et citoyens de plusieurs régions du Québec se sont joints à la Grande Marche pour la protection de la forêt qui vient d’arriver à Québec.

Âgés de 10 à 79 ans, certains ont parcouru jusqu’à 550 kilomètres à pied depuis l’Outaouais pour faire entendre raison au gouvernement Legault.

Celui-ci n’a pas encore compris que notre qualité de vie à court terme et la survie de notre espèce à long terme dépendent de notre volonté de protéger la nature. La nature que l’on habite et qui nous habite. Car nous sommes l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et la terre qui nous nourrit.

Protéger les milieux naturels n’est donc pas un caprice d’écologistes, mais un enjeu crucial de santé publique.

Revendications

Les marcheurs demandent au ministre de l’Environnement de confirmer une centaine de projets d’aires protégées prioritaires dans le sud du Québec, sur les terres publiques, là où se trouve la plus grande biodiversité.

Ils demandent aussi l’arrêt de la destruction des boisés urbains et périurbains, la modification de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ainsi que la création d’un observatoire indépendant de la forêt.

De telles mesures devraient aller de soi quand on dit qu’on aime le Québec et nos enfants. Le saccage a assez duré.

Que ferez-vous, Monsieur Legault ?