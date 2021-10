LALONDE (née Lescarbeau)

Jeannine



De Laval, le 20 septembre 2021, est décédée Mme Jeannine Lalonde, épouse feu Victor Lalonde.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique, Ginette, Claude et feu Lucie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, filleuls, parents et amis.La famille recevra les condoléances à lale samedi 23 octobre de 11h à 13h. La cérémonie hommage aura lieu à 13h au même endroit.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.