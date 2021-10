MORNEAU, Rachel



Au CHSLD de la Rive, le 6 octobre 2021, est décédée madame Rachel Morneau. Elle est la fille de feu monsieur Gérard Morneau et de feu madame Rosa Tardif. Elle rejoint son époux monsieur Gaetan Bérubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane et Norman; ses petits-enfants: Mathieu, Charles et Maude; ses belles-soeurs: feu Jeannine (feu Claude Blouin), feu Claire (feu Clement Fournier), feu Agathe (feu Hermand Royer), Lucille (Jean-Louis Dionne), Carmen (feu Jacques Hudon), Yvonne, Denise (Patrick Genest) et Fernand (Annie Hardy), ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle rejoint sa soeur Pauline.La famille recevra les condoléances au146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC J7R 1Y2le samedi 23 octobre de 17h à 18h. Une liturgie de la Parole suivra de 18h à 19h.