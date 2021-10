Canadien: la dernière saison de Pierre Gervais

Pierre Gervais tirera sa révérence à titre de gérant de l’équipement du Canadien de Montréal à la fin de la présente campagne, après plus de 35 ans de loyaux services envers l’organisation.

• À lire aussi: COVID-19: «C’était un véritable casse-tête» - Pierre Gervais

• À lire aussi: Logan Mailloux: «C’est fait et je regarde vers l’avant», affirme France Margaret Bélanger

• À lire aussi: Une question d’engagement

Le directeur général de la formation Marc Bergevin en a fait l’annonce samedi, tout en précisant que ce sera Patrick Langlois qui prendra la relève à ce poste à partir de la saison 2022-2023.

«Tout d'abord, je tiens à remercier Pierre pour son travail acharné, son professionnalisme et son dévouement envers les Canadiens de Montréal au cours des 35 dernières années», a mentionné Bergevin par voie de communiqué, sur le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Pierre s'est imposé comme l'un des meilleurs gérants d'équipement du monde du hockey au cours de sa carrière et nous avons été très chanceux de l'avoir avec nous pendant toutes ces années. Les contacts et les relations qu'il a développés partout aux quatre coins du globe parlent d'eux-mêmes.»

Gervais faisait partie des membres de l’organisation du Tricolore qui a remporté la coupe Stanley en 1993. Il a aussi soulevé la coupe Calder avec le club-école de l’équipe, à Sherbrooke, en 1985. Il s’est aussi joint aux équipes canadiennes de hockey olympiques en 2002 (Salt Lake City), 2006 (Turin), 2010 (Vancouver) et 2014 (Sotchi).

Le Canadien travaille actuellement à définir les paramètres d'un nouveau rôle pour Gervais au sein de l'équipe.