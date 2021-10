SAUVAGEAU, Yolande



À Sorel, le 10 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Yolande Sauvageau, épouse de feu Gustave Sauvageau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Richard), Yves-J (Manon), Huguette et Roger (Isabel), ses soeurs Laurette, Monique (Robert) et Georgette (Jean-Pierre), ses petits-enfants Frédérick, Mathieu, Stéphanie, Gabriel, Cédric et Karel, ses arrière-petits-enfants Magaly, Noah et Émily, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 20 octobre de 11h à 13h, suivi d'une réunion de prières à 13h30 en la chapelle du complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du Château Langelier ainsi que le personnel des soins palliatifs de Sorel-Tracy pour leur soutien et les bons soins prodigués.