GAUTHIER, Raymonde



(née Maurais)1er février 1938 - 10 octobre 2021Raymonde nous a quittés le dimanche, 10 octobre 2021, à 83 ans, victime d'un foudroyant cancer du poumon. Raymonde était l'épouse de Robert Gauthier depuis 1959.Raymonde était la mère de: Joanne (Pierre Bouchard), feu Carole (Benoit Saint-Denis), Michel (Cécile Fortin), Sylvie (Martin St-Pierre) et Manon (Stéphane Dion).Raymonde était la grand-mère de: Cédric St-Onge (Annie Dufour), Sébastien (Pascale Brissette), Yanick (Camille Stewart Inthouray), Isabelle (Maxime Bertrand-Gagnon), François, Patrick (Sophie Bartlett) et Mégan (Olivier Rodrigue).Raymonde était l'arrière-grand-mère de Yannick Gauthier-Gagnon, Noah Gauthier-Gagnon, Laîla Steward Gauthier et Lexie Gauthier.Raymonde laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. Elle était très appréciée de tous ses proches.Raymonde était une couturière compétente, une artisane habile (tricots, petits points, macramé, ceinture fléchée) et une cuisinière hors pair. Son sourire était unique.Chacun pourra lui dire un dernier adieu le samedi 23 octobre entre 16h30 et 19h30 à laS.V.P. pas de fleurs, plutôt un don à un organisme communautaire de votre choix.