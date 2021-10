DESMARAIS, Paul



À Montréal, le samedi 2 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé Paul Desmarais, veuf d'Andrée Rivard.Il laisse dans le deuil ses fils Luc et Éric, ses deux petites-filles Claudia et Nadia, sa soeur Bernadette, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille se réunira pour un dernier adieu, et l'inhumation des cendres de M. Desmarais le jeudi 28 octobre 2021 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.