De tout pour tous

Voici quelques conseils qui vous aideront à conserver vos investissements plus longtemps et à peaufiner vos tirs.

Entreposage

Photo courtoisie

L’été dernier, un de mes copains a fait l’acquisition d’une super canne à pêche et d’un moulinet haut de gamme. Quelques semaines plus tard, il m’indique que l’aluminium anodisé des bagues qui retiennent le moulinet en place sur la perche est oxydé au maximum. Je ne comprenais vraiment pas. Trois jours plus tard, il revient me voir, très ennuyé, en me disant que tous ses bâtons de golf dispendieux (acquis il y a moins d’un an) et ceux de sa conjointe ont également été corrodés et qu’ils ne sont plus regardables, tellement ils ont l’air amochés. Je me rends chez lui pour constater que ces équipements sont rangés près d’un contenant de chlore à piscine non étanche. En me renseignant davantage sur le sujet, j’ai découvert que le sel routier pour faire fondre la glace ainsi que les émanations gazeuses des batteries mal entreposées peuvent eux aussi provoquer de tels dommages. Avant de serrer votre matériel de chasse et de pêche dans un coin pour l’hiver, assurez-vous donc qu’il n’y ait pas à proximité de produits nocifs de la sorte pouvant causer des dégradations et des altérations.

Cibles

Photo courtoisie

Il est impératif de prendre le temps de peaufiner la précision de ses tirs à l’arc et à l’arbalète avant même de penser aller en forêt. Selon Alexis Sarrazin, de la firme québécoise Zone T3 située à Victoriaville, la plupart des adeptes utilisent des cibles non adaptées aux perforations et aux lacérations causées par les pointes de chasse tranchantes. Ces derniers remplacent alors ces lames par des pointes de pratique du même poids pour ne rien endommager. Il existe pourtant des produits comme les cubes en mousse Eruption et Rocky fabriqués avec de l’uréthane haute densité et spécialement conçus pour freiner la course des flèches avec ou sans pointe de chasse. Il faut se rappeler que la flèche voyage différemment lorsqu’elle est munie de lames. Il faut donc s’ajuster en conséquence. Le prix varie de 109 à 169 $. Si vous préférez une poche de tir, la T400 est plus économique à l’achat et rend l’extraction des flèches plus facile. Elle n’est toutefois pas adaptée aux pointes de chasse. Prix : 89 $ www.zonet3.com

Photo courtoisie

La firme Rinehart a mis au point une impressionnante gamme de cibles animalières incroyablement réalistes. Elles sont fabriquées avec une mousse à très haute densité qui se referme lorsqu’on retire la flèche. On peut se servir d’une pointe aussi bien acérée que de pratique. La zone vitale de l’animal, qui est inévitablement la plus visée, est facilement interchangeable à faible coût. Les gibiers sont présentés sous différents angles de tir et poses. On y retrouve de tout, allant du lièvre et du raton laveur au chevreuil et même à l’orignal. Rinehart3d.com

Tir de précision

Photo courtoisie

L’amateur qui souhaite rehausser ses performances au champ de tir ou sur le terrain peut ajouter, sur la partie supérieure de la monture de sa lunette de visée, un Anti-Cant Ring Cap de Browning. Cet outil, qui est en fait un niveau, vous garantit un bon positionnement et un angle de tir parfait. Ce qui est génial de ce petit appareil, qui se détaille moins de 70 $, c’est qu’il n’obstrue absolument pas le champ de vision global. browningcatalog.ca