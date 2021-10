OUELLETTE, Jacqueline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Jacqueline Ouellette survenu le 6 octobre 2021, à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Monsieur Yvon Levesque, son fils Alain, ses deux petits-enfants Keven et Anthony, ses beaux-frères et sa belle-soeur feu Richard (Candide Beaulieu), Rose-Hélène (Jacques Lacquerre), Patrice (Claire Joly), Jocelyn (Armande Levesque), Bertrand (Réna Michaud) et Jean-Louis ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele jeudi 21 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 22 octobre de 9h à 10h30. Les funérailles suivront à 11h en l'église St-Joseph de Chambly.