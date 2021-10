BEAULIEU, P. Blondin



P. Blondin Beaulieu, de la Con-grégation du St-Esprit, est décédé à l'Hôpital Général de Montréal, le 22 septembre 2021. Fils de feu M. Lucien Beaulieu et de feu dame Alice Lafrance de St-Benoît Abbé (Packington).Il a vécu la plus grande partie de sa vie missionnaire au Nigéria, Afrique de l'Ouest de 1971 à 1998. Sa santé se détériorant, il a dû prendre une retraite hâtive.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères Edgar (Renée Thériault) et Jean-Louis (Huguette Maurice), ainsi qu'une soeur adoptive Ruth Leclerc, religieuse du St-Rosaire. Ses autres frères et soeurs l'ont précédé dans la Maison du Père.La famille recevra les condoléances entre 10h00 et 11h00 le samedi, 23 octobre 2021 en l'église Notre-Dame-des-Neiges, au 5366, ch. Côte-des-Neiges, Montréal ce qui sera suivi de la messe des funérailles.Les services funéraires ont été confiés à la :