VÉRONNEAU née CHEVALIER

Monique



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Monique Chevalier Véronneau, survenu le 3 octobre.Elle laisse dans le deuil Claude, son époux des 63 dernières années, ainsi que ses enfants Sylvie (Nicole), Louise (Daniel), Martine (Steven) et Gésua, ses petits-enfants Mélissa (Mathieu), Maxime et Virginie (Alexandre), sa soeur Jeannine, ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 octobre de 13h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi 23 octobre, à 16h, en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.La famille tient à remercier Francine Garceau (tts), l'équipe d'urgentologues du Centre hospitalier Saint-Eustache ainsi que le Centre d'hébergement Saint-Eustache pour les excellents soins prodigués et le soutien apporté à la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.