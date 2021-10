CLOUTIER (VANIER), Manon



À Varennes, le 11 octobre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Manon Vanier, épouse de monsieur Michel Cloutier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Jean-François Picard), ses petites-filles Lauriane et Elrika, sa soeur Ghislaine (Victor), son frère Guy (Lise), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941