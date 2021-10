Haïti: une quinzaine de missionnaires américains enlevés samedi par un gang

PORT-AU-PRINCE | Une quinzaine de missionnaires américains ont été enlevé samedi à la mi-journée par un gang dans une zone péri-urbaine à l’est de Port-au-Prince, a indiqué à l’AFP une source sécuritaire haïtienne.

Entre 15 et 17 missionnaires, parmi lesquels des enfants, sont entre les mains de la bande armée qui, depuis des mois, multiplie rapts crapuleux et vols dans la zone située entre la capitale haïtienne et la frontière avec la République dominicaine, a précisé cette source qui n’était pas en mesure de préciser, samedi soir, si une demande de rançon avait été émise.