Le CF Montréal arrache un verdict nul

Sunusi Ibrahim a touché la cible dans les dernières secondes des arrêts de jeu et le CF Montréal a fait une partie nulle de 2 à 2 face à l’Union de Philadelphie, samedi après-midi, au Stade Saputo.

Alors que les joueurs disputaient la 95e minute de ce duel, le Nigérien de 19 ans a redirigé de la tête un centre de Mustafa Kizza derrière le gardien adverse. Quelques instants plus tard, l’arbitre sifflait la fin du match.

Le onze montréalais a aussi inscrit le premier but de cet affrontement. À son premier départ dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Noir, Matko Miljevic a accepté un relais de Djordje Mihailovic dans la surface de réparation. Le nouveau venu a pris son temps et placé le ballon dans le coin inférieur droit de ses rivaux à la 33e minute.

Mihailovic a ainsi obtenu sa 14e passe décisive de la saison, ce qui lui a permis de battre le record qu’avait établi Ignacio Piatti lors de la campagne 2018.

Les deux réussites des visiteurs sont survenues en deuxième demie et en situation de coup franc. L’Union a créé l’égalité à la 63e minute. Sur un coup de pied arrêté, Jamiro Monteiro a envoyé le ballon en direction du filet de James Pantemis. Le précieux objet n’a pas été touché par personne, a frappé le poteau, est revenu dans le dos du gardien québécois et a fini sa course dans le filet.

Moins d’une quinzaine de minutes plus tard, l’histoire se répétait. Kai Wagner a frappé le ballon sur un coup franc. Celui-ci a fait un bond dans la surface de réparation et a fait bouger les cordages.

En vertu de ce match nul, le CF Montréal a pris le cinquième échelon de l’Association Est de la Major League Soccer. La formation québécoise pourrait toutefois être devancée par plusieurs équipes après les autres parties de la journée dans le circuit Garber.

