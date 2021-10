Le conte de fées d’Alexiane

Pour réussir à enregistrer un premier album, certains artistes vont faire leurs classes dans les bars, d’autres participent à des concours. Le cheminement de la Québécoise Alexiane mélange plutôt exotisme et glamour.

L’aventure hors de l’ordinaire de cette artiste pop originaire de Montmagny, dont le papa est franco-sénégalais, a débuté quand sa chanson A Million on My Soul a été incluse sur la trame sonore du film Valérian et la cité des mille planètes, réalisé par... son oncle, Luc Besson, en 2017.

Pour une raison qu’Alexiane Silla n’arrive elle-même pas à s’expliquer, la version remixée de sa chanson a ensuite fait un malheur en Russie. A Million on My Soul, très populaire aussi sur Spotify, a même atteint la première place de la radio NRJ russe.

Mieux encore, A Million on My Soul a séduit une certaine Carla Bruni. Quand elle a entendu la chanson, la mannequin, chanteuse et ex-Première dame de France a contacté Alexiane.

Elle est devenue sa coproductrice. « C’est une mentore pour moi », confie l’artiste de 29 ans, qui concède vivre quelque chose comme un conte de fées. « Depuis le début, il n’y a eu que des surprises. Il n’y a aucun coup qu’on pouvait prévoir dans mon parcours. »

Le goût du français

Après un premier mini-album prometteur, Bad Sounds, paru en juin 2020, Alexiane arrive donc avec un disque complet, Into The Sun, une proposition de pop costaude et émancipée, qui entretient une parenté d’esprit avec ce que fait une artiste comme Lorde, par exemple.

De sa voix grave, profonde et racée, Alexiane chante surtout en anglais, mais y va de quelques incursions dans la langue de Molière.

Le premier extrait se décline d’ailleurs en deux versions : You Say You Love Me pour le marché anglophone, Sais-tu qui je suis? pour les territoires francophones.

Parmi les dix-neuf titres, on retrouve aussi Tu me manques, une ballade dédiée à un ami décédé il y a trois années.

« Auparavant, j’écrivais instinctivement en anglais, mais les choses changent et j’évolue. Depuis que j’ai terminé Tu me manques, j’ai pris goût à l’écriture et à chanter en français. »

« Cet album m’a sauvé »

La sortie d’Into The Sun coïncide avec une période plus heureuse pour Alexiane, qui a pris le dessus sur les problèmes de peau chroniques dont elle souffre et qui ont été particulièrement intenses au cours des dernières années.

« Cet album m’a sauvé et motivé », va-t-elle jusqu’à affirmer.

« J’arrive près du soleil et on le ressent en écoutant l’album, enchaine-t-elle en parlant de ce qui se dégage de ses compositions. Au début, les mélodies sont plus sombres et mélancoliques. Au fur et à mesure qu’on avance, tout devient plus lumineux. »

Blue

Au point le plus lumineux de l’album, Alexiane ose une relecture de Blue, un vieux succès eurodance de 1999 du groupe italien Eiffel 65.

Le titre ne devait pas se trouver sur l’album. À la base, sa reprise de Blue avait été créée pour être partagée sur les réseaux sociaux en attendant la sortie de l’album. Les plans ont changé quand Moses et Emr3ygul, les producteurs turcs derrière le remix d’A Million on My Soul, ont vu la vidéo.

« Ils m’ont dit : we love it, we wanna do a remix of it. »

Alexiane ne s’est pas fait tordre un bras et la chanson a abouti sur l’album.

Bons baisers de Russie

Avec tout ce matériel, Alexiane tentera de gagner le public québécois à sa cause. Elle entend aussi capitaliser sur son succès en Russie.

« Plusieurs producteurs russes, qui passent aussi beaucoup à la radio là-bas, m’ont contactée pour qu’on collabore. J’ai passé plusieurs journées en studio à distance pendant la pandémie. »

Alexiane, une artiste indépendante qui veille à tous les aspects de sa carrière au point d’avoir fondé sa propre maison de disque (Gion Records), prévoit même aller les rencontrer avant la fin de l’année en Russie.

« Idéalement, j’aimerais m’y bâtir une petite équipe, comme c’est le cas en France et à Montréal. »