Les Alouettes ont le numéro du Rouge et Noir

Avec ou sans le quart-arrière Vernon Adams fils, les Alouettes de Montréal sont en mesure de tirer avantage des lacunes du Rouge et Noir d’Ottawa, comme ils l’ont démontré dans une victoire de 27 à 16, samedi à la Place TD.

Il s’agissait d’ailleurs de leur troisième victoire en autant de matchs contre la formation ottavienne cette saison et de leur deuxième en autant de semaines, eux qui avaient gagné 20 à 16, le 11 octobre.

Sans leur pivot habituel, c’est Matthew Shiltz qui a pris le contrôle de l’attaque des Moineaux. L’athlète de 28 ans n’aurait pas pu demander mieux comme premier défi à relever, lui qui a complété 21 de ses 34 relais pour 281 verges. Il a aussi réussi une passe de touché à Jake Wieneke, sur une distance de 50 verges, en plus d’ajouter lui-même six points au tableau à l’aide de ses jambes.

«Je me suis bien senti. Je pense que j’ai été plus nerveux et anxieux durant la semaine, parce que dès que tu embarques sur le terrain, tu deviens plus calme. Je suis fier de la façon que l’équipe a joué. C’était la définition même d’une victoire d’équipe.»

Il s’agissait d’ailleurs de la première victoire de Shiltz comme quart-arrière partant dans la Ligue canadienne de football, lui qui avait subi la défaite les deux fois précédentes.

Crédit: Courtoisie de la LCF

Wieneke a été la cible favorite de Shiltz, lui qui a capté sept des 11 ballons dirigés vers lui, pour 114 verges.

Défensive dominante

La défensive des Alouettes a eu un gros rôle à jouer dans ce match, elle qui a permis à l’attaque de bénéficier d’un bon positionnement sur le terrain à plusieurs reprises.

La troupe du coordonnateur défensif Barron Miles a commencé sa journée de travail avec une interception, gracieuseté de Randy Randle fils, aux dépens du pivot Caleb Evans, pour la retourner à cinq verges de la ligne des buts du Rouge et Noir.

Si l’attaque n’a pas été en mesure de profiter de cette occasion, en raison d’un ballon échappé par le porteur de ballon Cameron Artis-Payne, la défensive, elle, a été en mesure de compléter le boulot qu’elle avait commencé en inscrivant un touché de sûreté.

La défensive des visiteurs a finalement complété le duel avec un échappé provoqué, puis recouvré, trois interceptions, dont deux par Randle fils, et 10 sacs du quart, à un du record d’équipe.

«Quand ton équipe ne s’en va nulle part et que ton [attaque] n’est pas capable d’aller chercher des [premiers essais], il y a toujours un espèce de petit laissez-aller qui s’installe, de dire le Québécois David Ménard, au sujet du Rouge et Noir. On l’a senti. C’est un peu ça qu’on avait l’impression qui se passait. S’ils abandonnent, on va continuer de faire les jeux qu’on nous donne. On ne va pas manquer des jeux gratuits.»

Les Alouettes auront quelques jours de préparation avant d’affronter les Argonauts de Toronto, vendredi au Stade Percival-Molson. La formation ontarienne détient le premier rang dans l’Association de l’Est, elle qui est actuellement sur une séquence de trois victoires.