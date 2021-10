Les Carabins prennent leur revanche

Le porteur de ballon Bertrand Beaulieu a fait la vie dure à la défensive des Stingers de Concordia et les Carabins de l’Université de Montréal ont signé un gain de 31 à 19, samedi après-midi, au Stade Concordia.

• À lire aussi: Carabins: la défensive devra être prête

La formation de l’entraîneur-chef Marco Iadeluca a dorénavant un dossier de 5-1 et a donc pris sa revanche sur les Stingers. L’université anglophone avait infligé aux Bleus leur unique défaite en 2021, le 10 septembre.

Grande vedette offensive de ce duel, Beaulieu a amassé, grâce à ses jambes, 156 verges et deux touchés. À de nombreuses reprises, il a brisé des plaqués pour obtenir des verges supplémentaires. Le numéro 48 a aussi bénéficié d’un excellent boulot de sa ligne à l’attaque, elle qui a dominé ses rivaux pour la grande majorité du match.

C’était également le retour au jeu, chez les Carabins, du quart-arrière Jonathan Sénécal. La jeune sensation s’était blessée sur la première séquence à l’attaque des siens il y a trois semaines. Sénécal avait été contraint de rater la dernière sortie de l’Université de Montréal.

Sénécal a amorcé son match sur les chapeaux de roues. Avec sa deuxième passe de la journée, il a rejoint Hassane Dosso sur 59 verges pour le majeur. Le receveur de passes français a engrangé 119 verges de gain sur quatre attrapés contre les «Abeilles». C’était la quatrième fois cette saison qu’il amassait plus de 100 verges dans un match.

Le pivot des Carabins a conclu son affrontement avec 12 passes complétées sur 25 tentatives pour 199 verges et un touché. Pour sa part, le quart-arrière des Stingers, Olivier Roy, a réussi 15 de ses 30 relais pour 216 verges et un majeur. Les deux quarts ont dû se débrouiller dans des conditions météorologiques difficiles puisqu’il pleuvait et ventait énormément pendant ce match. Ils ont d’ailleurs été victimes d’une interception chacun.

La semaine prochaine, les Carabins recevront la visite du Rouge et Or de l’Université Laval, au CEPSUM. De leur côté, les Stingers ont rendez-vous avec les Redbirds de McGill.