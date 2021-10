Les Québécois sont attendus en Floride

Les entreprises et commerçants de la Floride se préparent à l’arrivée de plusieurs milliers de snowbirds québécois qui devront s’y rendre dans les prochaines semaines.

D’ailleurs, certains pourront s’y rendre en voiture puisque la frontière terrestre sera ouverte dès le 8 novembre.

Le propriétaire québécois du Shell Motel Hollywood tout près de Fort Lauderdale a confirmé qu’il recevait de nombreux appels et avait de la difficulté à répondre à la demande.

Certains voyageurs sont également rassurés par la baisse des cas de COVID-19 au quotidien en Floride. Depuis la dernière semaine, la moyenne journalière est de 2600, ce qui est nettement plus bas qu’à la fin du mois d’aout, où les autorités enregistraient environ 25 000 nouveaux cas par jour.

Au total, 58,4 % des Floridiens sont vaccinés contre la COVID-19, il s’agit du 22e état le plus vacciné aux États-Unis.

«Heureusement, les endroits fréquentés par les snowbirds sont un peu plus vaccinés, entre 60 et 72 %. C’est-à-dire, Broward, Miami Beach, Palm Beach et Orlando, mais quand vous allez dans le nord-ouest de la Floride ça baisse beaucoup. Il y a des endroits qui ont un taux de vaccination de 25-26 %», a expliqué Marie Poupart, collaboratrice de TVA Nouvelles en Floride.

Le port du masque n’est pas obligatoire, mais il y a des exceptions à quelques endroits comme dans les transports en commun, dans les entreprises de soin et certains magasins.

«Je suis allé dans un hôtel la fin de semaine passée, dans la région de Sanibel, et on m’a demandé de porter le masque à la réception, donc ça dépend où vous allez, mais en général le public n’a pas à porter le masque. Par contre les employés portent le masque presque partout où vous allez», a mentionné Marie Poupart.