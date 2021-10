Les Red Sox égalisent grâce à deux grands chelems

Les Red Sox de Boston sont devenus la première équipe des ligues majeures à frapper deux grands chelems lors d’un match éliminatoire dans un gain de 9 à 5 contre les Astros de Houston, samedi soir, au Minute Maid Park.

Les «Bas Rouges» entendaient bien égaliser leur série de championnat dans l’Américaine et ils l’ont bien fait sentir dès le tour au bâton initial. Kyle Schwarber, Rafael Devers et Alex Verdugo se sont installés confortablement sur les sentiers, puis J.D. Martinez a profité d’une offrande du partant des Astros Luis Garcia (0-1) pour expulser la balle en dehors des limites du terrain et pratiquement clouer le cercueil de ses rivaux, au grand déplaisir des partisans. L’artilleur a obtenu la défaite en affichant une moyenne de points mérités de 45 en une manche de boulot.

Dès le tour au bâton suivant, les frappeurs des Red Sox ont répété le même cirque. C’est cette fois Devers qui a claqué une balle sous d’autres cieux pour permettre à trois de ses coéquipiers de paisiblement trotter jusqu’au marbre.

Un autre joueur de la formation du Massachusetts qui connait énormément de succès ces temps-ci, Enrique «Kiké» Hernandez a propulsé lui aussi la balle en dehors des limites du terrain, en quatrième, pour participer au festival offensif des visiteurs.

Les Astros ont donné signe de vie en quatrième manche par l’entremise des bâtons de Kyle Tucker et Yuli Gurriel qui ont claqué un double et un simple, respectivement.

Gurriel et Jason Castro ont donné un peu d’espoirs aux amateurs en neuvième manche alors qu’ils ont chacun cogné un circuit, mais les dommages étaient cependant déjà faits et les Red Sox ont plané vers la victoire. Celle-ci a d’ailleurs été attribuée au lanceur Nathan Eovaldi (1-0) qui a accordé trois points sur cinq coups sûrs en plus de passer trois joueurs dans la mitaine en cinq manches et un tiers de travail.

Les deux équipes ont à nouveau rendez-vous lundi, au Fenway Park, à l’occasion du troisième duel d’une série 4 de 7 qui déterminera l’identité des champions de la Ligue américaine.