Les trois buts de Lafrance n’auront pas suffi aux Sags

Malgré trois buts du vétéran Félix Lafrance, les Saguenéens de Chicoutimi ont dû s’avouer vaincu aux dépens du Phoenix de Sherbrooke, samedi soir, par la marque de 5-3. Il s’agissait de la première défaite des Sags cette saison au Centre Georges-Vézina.

« Je pense qu’on a joué un très bon match avec beaucoup de chances de marquer. Ils ont eu trois chances dans le match et ils ont marqué trois buts là-dessus. Ça fait partie de l’apprentissage, a expliqué l’entraineur-chef, Yanick Jean. On a eu deux pénalités pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire en deuxième période. Il y a aussi la pénalité en fin de match, alors qu’on avait le momentum. »

L’ouverture du pointage ne s’est pas fait attendre bien longtemps à Chicoutimi, alors que Jaheem Lagacé a mystifié le gardien Sergei Litvinov, d’un bon tir dans la partie supérieure. Félix Lafrance s’est ensuite occupé de la réplique pour les locaux, en égalisant la marque.

Le meilleur marqueur du circuit Joshua Roy et l’ancien des Élites de Jonquière Anthony Munroe-Boucher sont toutefois venus calmer les ardeurs des hommes de Yanick Jean en portant le pointage à 3-1 pour les Estriens.

Il a fallu attendre les dix dernières minutes de jeu avant de voir un nouveau but. C’est Félix Lafrance qui a pris les choses en main pour les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en marquant ses deuxièmes et troisièmes buts de la rencontre afin compléter son tour du chapeau.

À ce moment, les deux équipes se dirigeaient vers une prolongation. Toutefois, Hugo Primeau et David Spacek ont fait taire les partisans saguenéens en redonnant l’avance aux Sherbrookois. Le Phoenix a ainsi raflé un gain de 5-3 face aux Sags.

Lafrance en feu

« C’est tout le temps plaisant de produire. Si tu me donnes le choix entre gagner avec un but ou perdre avec trois, c’est sûr que je choisis de gagner. Ça faisait un mois que je n’avais pas joué et je me sentais bien sur la glace, donc je suis content », a déclaré Félix Lafrance. Après avoir manqué les quatre premiers matchs de la saison, le joueur de 20 ans a explosé le compteur vendredi et samedi en inscrivant quatre filets en deux parties.

Les Saguenéens prendront la route demain direction Baie-Comeau pour y affronter le Drakkar à 16h.