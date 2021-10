Patinage de vitesse: «Le jour et la nuit avec vendredi»

Médaillé de bronze, vendredi sur 1000 m, au championnat canadien de patinage de vitesse longue piste, Antoine Gélinas-Beaulieu a enlevé l’argent, samedi, sur 1500 m, à l’Anneau olympique de Calgary.

Déjà qualifié pour le départ groupé en raison de sa médaille de bronze au championnat mondial en 2020 à Salt Lake City, Gélinas-Beaulieu se qualifie ainsi pour deux autres épreuves de la Coupe du monde.

Le Québécois a signé un chrono de 1 min 44s 73 pour terminer derrière l’Albertain Connor Howe (1 min 43 s 50).

« Je suis vraiment content, a-t-il exprimé. J’ai disputé une course impeccable étant donné que nous sommes en début de saison. Je voulais me qualifier pour la Coupe du monde et l’objectif est atteint. »

Malgré sa 3e place la veille, Gélinas-Beaulieu avait vécu l’enfer après la course.

« En raison de l’enjeu et du stress, j’ai fait une crise de panique et d’asthme lors du 1000 m, a confié Gélinas-Beaulieu. J’ai eu le souffle coupé et je respirais de façon inégale. Je me sentais misérable après la course et je me crachais les poumons. J’avais l’impression de me noyer par en dedans. J’ai eu besoin d’une heure pour retrouver une respiration normale. »

« J’avais peur de me retrouver dans la même situation au 1500 m qui est une épreuve encore plus exigeante, de poursuivre Gélinas-Beaulieu. Le mot d’ordre était de respirer, de respirer. Je me suis senti en contrôle toute la course et ce fut le jour et la nuit avec vendredi. »

Championnat canadien en titre, Gélinas-Beaulieu a l’intention de s’amuser, demain, lors du départ groupé qui conclura les championnats canadiens. « Je n’ai aucune attente et aucun objectif. Je n’ai qu’à prendre le départ pour confirmer ma sélection en Coupe du monde. C’est une épreuve qui convient à mon style. »

Le 1500 m est très relevé. Les sept premiers patineurs ont réussi le standard de de 1 min 45 s 70, mais seulement les quatre premiers ont obtenu leur billet pour la Coupe du monde. « Le 1000 m et le 1500 m sont les deux distances les plus relevées au Canada, a affirmé Gélinas-Beaulieu. Lors du dernier cycle olympique, c’était le contraire. »

La Rue sauve les meubles

La dernière semaine à Calgary a été particulièrement ardue pour David La Rue qui s’est blessé au dos, samedi dernier, lors d’un entraînement.

« Ce fut une semaine haute en émotions, mais j’ai sauvé les meubles au 1500 m en terminant en 4e place, a-t-il illustré. Les physiothérapeutes m’ont suggéré de ne pas prendre le départ, mais les enjeux étaient trop élevés. Si je ne terminais pas parmi les quatre premiers, je ne me qualifiais pas pour les épreuves de la Coupe du monde et je perdais mon brevet de Sport Canada. Ce fut un moment fort de sécuriser ma place. »

La Rue a craint le pire lors de la période d’échauffement. « J’avais une jambe engourdie et j’étais un peu découragé, a-t-il reconnu. Après m’être retiré du 500 m, mercredi, où je croyais en mes chances de bien faire, je voulais absolument faire le 1500 m en raison des enjeux. Au 1000 m, j’ai obtenu le meilleur temps d’ouverture de ma carrière, mais j’ai eu un déséquilibre dans le deuxième virage qui m’a coûté ma course. »

Blessure au dos

Qualifié pour les quatre étapes de la Coupe du monde, La Rue pourrait faire l’impasse sur les deux premières pour soigner son dos.

« Ça va être une décision crève-cœur si je me retire des deux premières coupes du monde, mais la priorité est d’être dans une forme maximale lors des sélections olympiques à Québec pendant la période des Fêtes, a-t-il expliqué. Le délai est un peu court pour me rétablir à temps et je ne veux pas prendre de risque. On va prendre une décision avec l’équipe médicale et mes entraîneurs. »

Après sa victoire sur 1000 m et une 3e place sur 3000 m, Valérie Maltais a poursuivi sur sa lancée aux nationaux en remportant le bronze sur 1500 m.

« Je n’ai pas connu ma meilleure course, mais j’ai fait ce que je devais pour me qualifier. Je ne peux pas être déçue d’avoir terminé derrière Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann qui sont de très haut niveau. Mon chrono de 1 min 55 s 80 n’est pas loin de mon record personnel de 1 min 55 s 44. J’ai connu un bien meilleur départ qu’à l’habitude, mais j’ai manqué d’énergie. Je m’en vais dans la bonne direction. »