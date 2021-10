Quand aurai-je enfin fini de payer ma dette?

Je suis à bout de ressources. Je n’ai pas eu une enfance facile dans mon milieu violent et dysfonctionnel. Au cours de mon existence, rien ne me fut donné gratuitement. J’ai ramé, souvent à contre-courant, pour faire ma place au soleil. Malheureusement, les planètes ne se sont jamais alignées pour me favoriser. Bien au contraire !

Mal parti dans l’existence et toujours en train d’essayer de me relever sur mon chemin semé d’embûches, je me suis mis à déraper, pis pas à peu près. Malgré que j’avais détesté dans ma jeunesse vivre dans une maison où mon père se saoulait régulièrement, je me suis moi-même mis à boire. Ce qui a rendu mes relations avec les femmes difficiles.

Je ne m’étendrai pas sur les nombreux vols et les mauvais coups que j’ai faits à l’adolescence et au début de ma vie d’adulte, car il y en aurait trop. Même que certains lecteurs risqueraient de dire que j’exagère, alors que tout ce que j’ai vécu, je l’ai vraiment vécu. Pendant cette période, je me suis mis à boire de plus en plus et avoir de mauvaises fréquentations.

Tout ça pour arriver au jour où j’ai pété les plombs et que je me suis mis à faire des coups plus gros, et surtout à frauder. Et il est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis fait prendre. J’ai fait du temps en dedans, ce qui m’a permis de réfléchir et de penser à la suite de ma vie. Je suis entré dans les AA et je ne prends plus une goutte. Mais j’ai toujours du mal à m’en sortir financièrement.

On dirait que mon passé ne peut plus s’effacer. Est-ce que vous pensez que je vais traîner ma dette envers le gouvernement toute ma vie ? J’arrive à 60 ans et j’aimerais bien me reposer et profiter un peu de la vie, même si la mienne n’est pas plus tentante qu’il faut. Peut-être qu’un avocat de l’aide juridique me réglerait ça pour pas cher ? Avez-vous un nom à me suggérer ?

Un gars qui aimerait s’en sortir

Certains disent qu’il n’y a pas de hasard, qu’il y a juste des coïncidences. Mais que ce soit l’un ou l’autre, je reçois votre lettre quasiment en même temps qu’une autre signée Lorraine B, qui a fraudé l’aide sociale et qui paye encore sa dette rendue à 65 ans. Même si on ne peut jamais dire que deux vies sont exactement pareilles, son parcours à elle présente certaines similitudes avec le vôtre sur plusieurs aspects. Elle a fraudé l’aide sociale, elle a fait de la prison pour ça, elle a dû s’inscrire aux AA pour régler un problème d’alcool, et elle cherche un moyen de régler définitivement une dette qui ne finit pas de lui gruger le peu d’argent dont elle dispose.

À tous les deux je dis qu’il faut d’abord communiquer avec l’ACEF de votre coin de pays (Association communautaire d’économie familiale). Cet organisme communautaire ayant pour mission d’aider les personnes aux prises avec des difficultés financières pourra vous guider l’un et l’autre dans les façons de minimiser vos remboursements et surtout d’équilibrer votre façon de dépenser le peu que vous avez. Je vous joins le numéro d’une succursale de Montréal où vous pourrez obtenir celui de votre région : 514 362-1771.

Ensuite, il y a effectivement l’aide juridique qui pourrait vous mettre en communication avec un avocat susceptible de défendre vos causes respectives à peu de frais. On joint la centrale de Montréal au 514 866-8889.

Ultimement, je vous recommande à tous deux de prendre rendez-vous avec la travailleuse sociale de votre CLSC. C’est la personne idéale, tant pour vous guider dans vos démarches que pour vous épauler psychologiquement et vous soutenir moralement.