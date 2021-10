Un héros nécessaire

Alors que la violence est monnaie courante dans le monde des jeux vidéo, le studio montréalais ManaVoid fraie à contre-courant avec Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, une aventure menée par la bienveillance, la gentillesse et l’empathie.

« C’est certain que c’est un peu stressant de sortir un jeu comme ça, qui contraste avec ce qui se fait. Mais c’est notre rôle, en tant que développeur indépendant, de pousser le médium, de mettre de l’avant des histoires différentes du mainstream », avance Christopher Chancey, fondateur de ManaVoid.

Et tout porte à croire que leur initiative a rapidement trouvé son public. Lancé il y a une dizaine de jours, Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan s’est taillé une place sur les consoles de joueurs à travers le monde, autant en français qu’en anglais, en allemand et en espagnol. Un simple survol sur le net permet de voir que les commentaires sont unanimement dithyrambiques.

Photo courtoisie

Héros non binaire

Mais qui est Rainbow Billy ? Il s’agit d’un jeune héros non binaire, timide et attachant. Dans cette toute première aventure, il doit tenter de rendre ses couleurs à un monde devenu gris et monochrome par la colère du redoutable Leviathan.

On mêle ici les codes des jeux de plateforme et de RPG en traversant une série de casse-têtes, quêtes et défis où les conflits sont résolus non pas par les coups, mais bien le dialogue, l’écoute et l’amitié. Chemin faisant, Billy et ses amis abordent ainsi différents thèmes, dont l’identité de genre et l’intimidation.

Plutôt que de rendre cette approche didactique, le studio ManaVoid a préféré prioriser les zones grises, floues. C’est le cas, notamment, du genre de Rainbow Billy. Certains y verront un jeune garçon. D’autres, une jeune fille. Et certains ne ressentiront tout simplement pas le besoin de lui attribuer un genre.

« La représentation, c’est important. En grandissant comme jeune homme blanc hétérosexuel, je pouvais m’identifier aux superhéros, par exemple, je pouvais émuler des tonnes de personnages que je voyais à la télévision », avance Christopher Chancey.

« Mais ce n’est pas tout le monde qui a des modèles qui lui correspond. Si Billy devient ce personnage-là pour des jeunes, on aura fait un grand pas dans la bonne direction », termine-t-il.

Rainbow Billy est maintenant disponible sur Nintendo Switch, XboxOne, PS4 et PC.