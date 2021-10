Un père sauvage

Lauréat du prix roman Fnac 2021, Le fils de l’homme, de l’écrivain français Jean-Baptiste Del Amo, dresse un inquiétant portrait de famille. Magistral.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours eu intérêt à se regrouper pour pouvoir affronter les dangers, trouver de la nourriture et accroître leurs chances de survie. C’est ce que nous rappellent les toutes premières pages de ce livre, lesquelles mettent en scène des nomades de l’époque préhistorique ayant compris qu’en bande, il était beaucoup plus facile de chasser le chevreuil.

On fera ensuite un énorme bond dans le temps pour suivre une famille qui, vers la fin des années 1990, fera exactement l’inverse en quittant brusquement la civilisation pour aller vivre loin de tout, seule, dans une vieille maison perdue dans la montagne.

Basculer dans la folie

Après six ans d’absence et de silence, un père va en effet revenir au bercail avec la ferme intention de reconquérir le cœur de la mère et de reprendre sa place auprès de leur fils de neuf ans.

Mais pour qu’ils puissent tous se retrouver et repartir ensemble sur de nouvelles bases, il va leur proposer de passer la belle saison aux Roches, la baraque isolée où il a grandi... et qu’il a fuie dès l’âge de 15 ans.

Au début, la mère et le fils n’y seront pas trop malheureux. Sauf que la vraie nature du père finira bien sûr par resurgir, et à partir de là, tout va tranquillement basculer dans le cauchemar.

Avec ses descriptions incroyablement précises et son très riche vocabulaire, un roman qui se laisse apprécier comme un grand cru.

À lire aussi cette semaine

Le cerf-volant

Photo courtoisie

C’est un peu la suite de La tresse, un livre qui a remporté un immense succès dès sa sortie, en 2017. On fera cette fois la rencontre de Léna, une Française qui a choisi l’Inde pour se remettre d’un drame. Mais emportée par un puissant courant marin, elle passera à un cheveu de se noyer, et afin de remercier la petite fille qui l’a sauvée, Léna se lancera dans un projet complètement fou. On a beaucoup aimé.

Le pacte de l’étrange

Photo courtoisie

Dans ce 16e opus de la série – qu’on peut lire même si on n’a dévoré aucun des tomes précédents –, le détective privé Charlie Parker va devoir retrouver un homme qui a disparu alors qu’il était lui-même en train d’enquêter sur une sombre affaire de meurtres et de disparitions. Le petit plus ? Fantômes et vieille organisation secrète ne tarderont pas à s’inviter dans l’histoire, et le résultat sera tout simplement palpitant !

En 2H je cuisine pour toute la semaine

Photo courtoisie

Ce que nous propose ce livre ? Cuisiner en deux heures top chrono cinq repas du soir pour une famille de quatre personnes. Il n’y a qu’à choisir un menu qui nous tente (il y en a 16 en tout, classés par saison), acheter tout ce qu’il faut (en général, les ingrédients sont faciles à trouver) et hop, c’est parti ! À l’heure des soupers, on n’aura ensuite qu’à faire réchauffer.

100 choses à savoir absolument en 2022

Photo courtoisie

Un breuvage à base de lait qui aidera à prévenir la maladie d’Alzheimer ; des billets d’avion vers la Floride qui ne devraient pas coûter plus de 25 $ ; un scooter gonflable qui pourra facilement être transporté dans un sac à dos ; des bonbons capables de réparer l’émail des dents... Si on a envie de découvrir ce qu’il y aura d’autre à surveiller en 2022, c’est LE bouquin à feuilleter.

Frissons garantis

L’épouse et la veuve

Photo courtoisie

Tel que le titre l’indique, il va y avoir dans ce livre une épouse et une veuve. Autrement dit, une femme dont le mari sera pétant de santé d’un bout à l’autre de l’histoire, et une autre qui n’aura hélas pas tout à fait la même chance.

Cette autre sera Kate Keddie, une mère au foyer qui ira avec Mia, sa fille de 10 ans, chercher John à l’aéroport de Melbourne (en Australie !). Ce dernier ayant passé les deux dernières semaines à Londres pour assister à un séminaire de recherche, toutes deux ont très hâte de le voir revenir à la maison. Sauf que...

Faux semblants

Pour commencer, jamais John ne descendra de l’avion. Autre très mauvaise surprise ? Apparemment, il aurait quitté depuis déjà plusieurs mois le centre de soins palliatifs dans lequel il travaillait. On s’en doute, la suite ne sera guère facile pour Kate.

Quant à l’épouse, elle s’appelle Abby Gilpin et vit sur l’île de Belport, au large de l’Australie. Un endroit grouillant de vie durant l’été mais qui, à la morte-saison, est presque désert. Tellement que son mari s’est spécialisé dans le gardiennage de maisons de vacances inoccupées.

Le lien entre ces deux femmes ? Des secrets, plein, plein, plein de secrets. Et bien sûr, l’excellent thriller psychologique dans lequel ils nous seront peu à peu révélés !