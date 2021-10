132 241 marcheurs ont participé à la Grande Marche

La Grande Marche, initiative du Grand défi Pierre Lavoie en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, a eu lieu dans 89 municipalités du Québec afin de donner aux médecins de famille des outils supplémentaires pour combattre la sédentarité chez leurs patients.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Le Dr François-Pierre Gladu et son épouse, Chantal Sabourin, étaient accompagnés de leurs enfants, Emmanuelle, Pierre-Maxime et Élizabeth.

Lors du départ de la Grande Marche, à Montréal, on apercevait Pierre Lavoie, qui a souligné la belle réussite de cette 7e édition de l’événement, et le Dr Horacio Arruda.

Le dynamique chanteur Boom Desjardins a offert des prestations à Saguenay, à Québec et à Montréal.

Le président de la FMOQ, Louis Godin, qui prend sa retraite cette année, est en compagnie de la Dre Atika Ennaïfer, de Pierre Lavoie et de la Dre Nathalie Girouard.

Sophie Sauriol, Alain Monette et Sylvie Lachapelle ont parcouru ensemble une boucle de 5 km sillonnant les rues emblématiques de Montréal.

L’animation a été confiée à Tobie Bureau-Huot (Québec et Montréal) et à Josée Lavigueur (Saguenay, Québec et Montréal).

Parmi les participantes, il y avait Line Harvey, Danielle Imbeault et Martine Lajoie.

Guylaine Dupuis et sa fille, Chloé, se sont bien amusées au son de la musique de Boom Desjardins.

Claudine Gagnon, de Rio Tinto, un partenaire de l’événement, est entourée de la Dre Martine Guay, du Dr Claude Germain et du Dr Michel Vachon, président de la FMOQ de Montréal.