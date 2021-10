Au temps de la grippe espagnole

Après avoir régalé ses lecteurs avec la saga de Maggie et l’incroyable histoire de déménagement de cimetière de La dalle des Morts, le journaliste et écrivain Daniel Lessard revient cet automne avec un nouveau roman historique. Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce se déroule en 1918 et raconte l’impact terrible de la pandémie de grippe espagnole qui a frappé le petit village beauceron.

En septembre 1918, un jeune docteur de Québec, Laurent Cliche, vient d’ouvrir sa clinique dans le petit village de Saint-François-de-Beauce. En s’installant à la campagne avec sa nouvelle épouse, Rose, il croit avoir trouvé l’endroit parfait pour fonder un foyer, loin de la ville, avec sa bien-aimée.

Laurent et Rose sont loin de s’atten-dre à ce qui va leur tomber sur la tête. Laurent, issu de la bonne société de Québec, est un idéaliste qui manque d’expérience et n’est pas du tout préparé à l’épidémie de grippe espagnole qui va survenir au sortir de la Première Guerre mondiale.

Daniel Lessard, en entrevue, explique qu’il avait envie de parler d’une pandémie, mais pas dans son cadre contemporain. « J’ai plus de plaisir à écrire les romans historiques que les romans policiers, commente-t-il. Je me suis demandé comment se passait la grippe espagnole dans un petit village où il n’y avait pas de ressources. Évidemment, j’ai pris un village de la Beauce. »

L’épidémie frappe

Il a trouvé de la documentation sur la période, à Saint-François-de-Beauce, village devenu aujourd’hui Beauceville.

« Du début à la fin de la première vague, il y avait eu 27 morts, ce qui est énorme dans un petit village où tous les gens se connaissent. Les gens étaient morts de toutes sortes de façons : des bébés trouvés morts dans leur chambre avec leur mère, des vieux qui n’avaient pas été capables d’être soignés. C’était épouvantable. »

Il n’y avait pas grand-chose pour soigner les malades. « Les seuls remèdes, c’était l’Aspirine et les carrés de camphre. Mais dans les deux cas, ça n’apportait qu’un réconfort très temporaire. Les médecins n’avaient rien à faire, il n’y avait aucune ressource et pas de vaccin. Les Beaucerons ne voulaient rien savoir de porter des masques et de ne pas faire de partys de Noël, donc ça compliquait les affaires en maudit ! »

Daniel Lessard ajoute que les directives des curés n’aidaient pas non plus. « Ils disaient : la seule façon de vous en sortir, c’est la prière. Sacrement ! Quand le cardinal Bégin a dit qu’il fallait suivre les autorités sanitaires et respecter toutes les consignes, il y a des curés dans les petits villages qui ne voulaient rien savoir. Pour eux, la grand-messe du dimanche, il n’y avait pas meilleur remède que ça ! »

Laurent et Rose

L’auteur explique que c’est un mélange de tout ça qu’il a intégré à l’histoire fictive de Laurent et Rose. « Il voulait un peu sauver le monde. En plus d’arriver en même temps que la grippe espagnole, il y avait eu un cas sur lequel je suis tombé – une jeune fille de 16 ans qui avait eu un bébé et qui ne le retrouvait plus. On l’avait fait disparaître. »

Il y a beaucoup de monde qui meurt dans son roman, précise-t-il, mais c’était effectivement une période difficile. « Je ne peux pas leur faire chanter des cantiques de Noël pendant trois mois... c’est pas ça qui se passait. C’était épouvantable, partout. »

Daniel Lessard utilise par ailleurs dans le roman beaucoup de mots de vocabulaire et d’expressions savoureuses courantes à l’époque, au point où il a fourni un lexique pour expliquer ce que voulait dire « labourer avant le temps », « faire manger de l’avoine » ou dire de quelqu’un « qu’il lui manque un bardeau ».

Daniel Lessard est né à Saint-Benjamin, en Beauce, en 1947.

Il a pris sa retraite en 2011 après 39 années de journalisme à Radio-Canada.

Il a publié depuis plusieurs romans historiques et policiers abondamment documentés, dont La dalle des morts et la série Maggie.

Il est membre de l’Ordre du Canada.

Son site web : daniellessard.ca

EXTRAIT

« Le corbillard contenant la dépouille d’Exilia Nolet s’immobilise devant le perron de l’église. Les chevaux noir de jais de Pitou-à-Papuce Tanguay piaffent d’impatience. Parfaitement étrillées, pompons aux harnais, spectaculaire crinière, les deux bêtes font l’envie des villageois. Pitou les cajole comme si elles étaient ses enfants. À défaut de trouver six hommes assez braves pour transporter sur leurs épaules le corbillard d’une victime de la grippe espagnole, le curé s’en est remis à Pitou qui ne refuse jamais une occasion d’exhiber ses chevaux. »