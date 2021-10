Dans une galaxie près de chez vous: «Je l’aime encore, Brad» –Stéphane Crête

À la toute fin des années 1990, le public québécois tombait sous le charme du drôle d’équipage du Romano Fafard, le vaisseau spatial de la populaire comédie télévisée Dans une galaxie près de chez vous. À son bord, des personnages loufoques, dont un certain Brad Spitfire joué par Stéphane Crête.

Plus de 20 ans ont passé, mais son interprète continue d’avoir régulièrement des échos de son égoïste de l’espace qui tombe dans les pommes plus souvent qu’à son tour, une des nombreuses absurdités ayant contribué au succès de la série rediffusée sur Unis TV.

Photo d'archives, © Production

« Il y avait plein de choses qui ne se pouvaient pas, mais je pense que c’était inspiré aussi de nos années d’improvisation ; on savait qu’il y avait des affaires un peu niaiseuses, mais qui nous faisaient rire alors on prenait le pari que ça allait faire rire les gens », confie le comédien.

Liberté et humanité

Grâce à ses partenaires de jeu – dont Guy Jodoin, Claude Legault et Mélanie Maynard –, Stéphane Crête conserve de très bons souvenirs de ce projet qui a servi de levier à sa carrière. La camaraderie a joué un rôle important dans cette aventure. « Le fait qu’on était dans des valeurs d’amitié dans le travail, qu’on avait du fun, ça paraissait sur le plateau. »

Celui qui dit toujours prendre « un malin plaisir à jouer des personnages un peu morons, nonos ou gossants » a également donné les atouts à Brad Spitfire afin qu’il ne soit pas unidimensionnel.

« Je me suis dit que j’allais jouer la carte du méchant et que j’allais voir comment ça allait réagir. Inévitablement, ma personnalité a fait que j’ai mis un petit peu d’humanité là-dedans. Je l’ai rendu un peu attachant, on a vu qu’il avait des failles. Pauvre Brad ; il avait besoin d’amour. »

Si le projet du troisième film Dans une galaxie près de chez vous se concrétise, Stéphane Crête sera prêt, sans l’ombre d’un doute, à retrouver Brad Spitfire. « Je l’aimais beaucoup – je l’aime encore, Brad [...] Il est le fun à jouer, il a toujours de nouvelles nuances... Ça aide à ce que le personnage reste vivant. »

► Pour connaître l’horaire des épisodes de Dans une galaxie près de chez vous : www.unis.tv