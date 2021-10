Des chats avec des problèmes de comportement adoptés par des propriétaires de fermes

La Société protectrice des animaux (SPA) a mis sur pied un programme pour sauver la vie de chats qui ont des problèmes de comportements, parfois trop agressifs ou craintifs, ou alors peu dociles, qui pourraient difficilement s’intégrer dans une nouvelle famille.

Le SPA lance un appel aux propriétaires de fermes qui voudrait les adopter pour leur donner une nouvelle vie.

Plusieurs propriétaires ont d'ailleurs déjà levé la main, depuis quelques mois, pour venir en aide aux chats.

C'est le cas d'Hélène Laverdière, propriétaire de la Ferme Torima, qui se dit satisfaite de pouvoir accueillir trois chats qui ont tous des personnalités complètement différentes.

«Ce sont des chats qui arrivent avec des besoins particuliers, soit beaucoup d’espace, soit beaucoup de temps, ou de faire un travail, comme Zeta, elle, c’est une chasseuse exemplaire», explique Mme Laverdière. «Ce sont des chats qui ne vivraient pas dans un appartement, dans un endroit plus confiné, avec des enfants ça n’aurait pas fonctionné non plus, au début, il ne voulaient pas se faire approcher.»

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Mme Laverdière accueille les chats pour les besoins de la ferme, mais également pour leur sauver la vie. S’ils n’étaient pas adoptés, ils auraient dû être euthanasiés.

Au total, plus de 64 chats ont été sauvés et accueillis partout au Québec.

La SPA a investi pour stériliser et vacciner les chats pour pouvoir les déplacer plus rapidement vers les familles qui ont accepté d’accueillir les félins.

