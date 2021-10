Ensemble Montréal promet 120 millions $ pour aider les arrondissements

Ensemble Montréal et son chef, Denis Coderre, se sont engagés dimanche à mettre en place six nouveaux fonds dédiés aux arrondissements, si le parti est élu le 7 novembre prochain.

Totalisant 120 millions $ sur quatre ans, ces nouvelles sommes ont pour but d'améliorer les services dédiés aux Montréalais sur l'ensemble du territoire. Les arrondissements pourront ainsi procéder à la sécurisation et à l'apaisement des rues, à la propreté, au verdissement, à l'entretien des trottoirs de même qu'à l'entretien des parcs et à la création de parcs à chiens.

«Nous savons que certains arrondissements n'ont pas obtenu leur juste part ces quatre dernières années. Dans notre mandat précédent, nous avions entamé une réforme pour que leur financement soit plus équitable, mais elle a été arrêtée par l'administration actuelle. Nous allons reprendre le travail afin de remédier aux inégalités entre les quartiers et nous assurer que tous les Montréalais sont traités de façon équitable», a déclaré Denis Coderre par voie de communiqué.

Le parti s'engage également à réinvestir la somme de 100 millions $ pour la réfection des rues locales.

«C'est une réorientation dans notre relation avec les arrondissements, mais aussi dans notre façon de répondre à leurs besoins tout en respectant leurs compétences. Nous allons arrêter de refuser des projets cruciaux uniquement pour des raisons partisanes», a ajouté M. Coderre.

De plus, si porté au pouvoir, Ensemble Montréal organisera une rencontre mensuelle entre la ville-centre et les maires d'arrondissement pour assurer un dialogue et établir un lien de confiance entre les différentes composantes de la Ville.

