Hérouxville: plusieurs blessés dont un grave dans une collision

Plusieurs personnes ont été blessées, dont une qui se trouvait dans un état critique, dimanche après-midi, après une collision entre au moins deux véhicules à Hérouxville, en Mauricie.

Les policiers de la MRC de Mékinac ont été appelés à intervenir sur cet accident survenu vers 14 h 45 sur la route 153, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Louis-Philippe Bibeau.

Jean-Simon Hubert/Agence QMI

Selon les premières informations, un véhicule aurait dévié de sa voie et percuté une ou deux autres voitures. Une des personnes impliquées a été transportée à l’hôpital où l’on craindrait pour sa vie, a-t-il été précisé.

Jean-Simon Hubert/Agence QMI

La route 153 a été fermée et une voie de contournement a été mise en place afin de permettre à un patrouilleur en enquête collision de déterminer les causes et circonstances de l’événement.

