Jean-François Pronovost: des grands classiques de Murakami

Alors qu’on peut le voir tous les mercredis sur les ondes de TVA dans Les moments parfaits, le comédien Jean-François Pronovost nous parle des livres qu’il a trouvés parfaits.

Quel livre venez-vous de terminer ?

Je me trouve en ce moment dans un chalet loué où il y a plein de livres et je suis tombé sur La mosaïque Parsifal de Robert Ludlum, un roman d’espionnage bien construit sur fond de guerre froide.

Et juste avant celui-là ?

Le soleil se lève aussi d’Ernest Hemingway. C’était le premier roman d’Hemingway que je lisais et tout de suite, je suis tombé en amour avec son style simple et dépouillé. J’ai fait une bonne partie du chemin de Compostelle en Espagne et l’histoire se passe dans des endroits où j’ai été. En lisant ce roman, j’étais de retour à Pampelune et j’ai eu un feeling de fête pendant la San Fermín !

Certains livres vous ont-ils déjà permis de vivre des moments parfaits ?

Dans les premiers livres que nos parents nous lisaient le soir à ma sœur et à moi, il y a eu L’hiver ou le bonhomme Sept-Heures, dans la série des Jiji et Pichou de Ginette Anfousse. C’est là que j’ai commencé à aimer qu’on me raconte des histoires de peur. Il y avait un vrai suspense dans la façon dont mon père le faisait.

Quand j’ai été à Tulum, au Mexique, je me suis dit « Tiens, je vais lire L’île au trésor de Robert Louis Stevenson ! » Ce livre-là m’a permis de bien profiter de mon voyage parce que son histoire est bonne et parce qu’il a pas mal établi les bases du style pirate : balafres, perroquet sur l’épaule, etc.

Quel a été votre premier véritable coup de cœur littéraire ?

Harry Potter. Quand c’est sorti, j’étais au primaire et j’avais à peu près l’âge de Harry. J’ai donc grandi avec lui ! [...]Ce n’était pas un livre qu’on était obligé de lire en classe, ça venait vraiment de moi. Là, j’ai compris qu’il était possible de ne pas avoir envie d’aller dormir parce qu’on a juste envie de continuer à tourner les pages !

Est-ce que vous pourriez présenter cinq de vos grands romans favoris ?

► Le Rouge et le Noir de Stendhal. En général, j’adore les livres qui sont assez volumineux. Je suis un romantique et dans cette histoire-là, le personnage principal est un jeune homme ambitieux qui veut faire quelque chose de sa vie. Il va donc entrer en religion pour avoir plus de pouvoir, mais sa grande faiblesse, ça va être l’amour... Aucun auteur n’a réussi à décrire aussi précisément le mouvement intérieur d’un personnage et j’ai capoté là-dessus. J’ai également apprécié le rythme intense, effréné de l’écriture. Je ne savais pas que ça se pouvait d’être transporté aussi aisément dans le temps.

► Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, mon auteur fétiche de ces dernières années. C’est le premier roman que j’ai lu de lui et selon moi, c’est le meilleur. On y suit en alternance l’histoire d’un garçon de 15 ans qui quitte la maison pour échapper à une terrible prédiction, et celle d’un vieillard qui ne parle pas.

► Journal d’un écrivain en pyjama de Dany Laferrière. Je trouve que c’est le meilleur des cours d’écriture qu’on peut avoir. Jusqu’à présent, aucun livre ne m’a autant donné l’envie d’écrire.

► Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, un cadeau de mon parrain. Je l’ai lu à 15 ans, et je suis retombé dessus à 20 ans. Là, tout était clair. C’était le bon moment pour le lire, entre autres parce que le jeune poète à qui Rilke écrivait avait lui aussi 20 ans. C’est un livre qui m’a fait beaucoup de bien, que j’ai trouvé très lumineux. Il est rempli de petites perles de sagesse à savourer.

► Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mon premier contact avec cette œuvre a été l’adaptation de Disney, puis celle de Plamondon. Mais le roman est à part. J’avais l’impression d’être à Paris. Hugo décrit cette ville avec une finesse incroyable, et on sent que c’est une ville qu’il a aimée et qu’il a détestée.

Quel livre vous a marqué parce que vous étiez incapable de le lâcher ?

Le plongeur de Stéphane Larue, un vrai page turner et un incontournable de la littérature québécoise contemporaine. Comme j’ai déjà travaillé à la plonge dans un restaurant, pour moi l’histoire était encore plus marquante et je pense que je l’ai lue en trois jours. Une belle descente aux enfers.

Quels titres figurent sur votre liste de bouquins à lire absolument ?

Là, je suis complètement plongé dans le premier tome de la trilogie 1Q84 de Murakami, alors les deux autres tomes m’attendent !

Avec quel livre avez-vous envie de clore cette interview ?

Avec la trilogie 1984 d’Éric Plamondon. Ça, j’ai adoré ça.