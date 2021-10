La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie se poursuit à Montréal

Ce dimanche, la Grande marche Pierre Lavoie se termine a Montréal, après avoir commencé vendredi à Saguenay pour ensuite se déplacer à Québec samedi.

Cette année, l'événement se déroule en présentiel et en ligne. Alors que les inscriptions sont complètes pour participer à la Grande marche en présentiel à Montréal, les gens peuvent toujours s'inscrire et compléter le parcours de 5 km à l'endroit de leur choix.

«Avec la dernière année et demie, on s’est rendu compte à quel point marcher et bouger, c'est la santé, et on n’a pas besoin d’en faire beaucoup», explique Josée Lavigueur, animatrice et chroniqueuse.

«Le mouvement des grandes marches, c’est pour faire passer un message, c’est pour faire réaliser au public que juste bouger un petit peu ça va avoir un impact déjà sur la tête, sur ce qui est psychologique.»

Mme Lavigueur souligne que la pratique régulière d'activité physique permet de diminuer les symptômes de dépression et d’anxiété.

Selon l'animatrice, la marche est l'exercice le plus accessible et le moins coûteux au monde.

«Dès la première minute, on va se sentir bien et quand on se sent bien, on a envie de répéter», dit-elle. «Notre meilleur allié, c’est la régularité et l’assiduité.»

La Grande marche du Défi Pierre Lavoie a lieu dimanche à la Place des Festivals à Montréal.

Si c’est complet pour le circuit métropolitain, les gens peuvent toujours s'inscrire en ligne et faire la marche de l'endroit de leur choix ou faire un don.

