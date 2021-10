Les deux solitudes perdurent

« Maude, do you speak French from France or French from Quebec ? » Cette question m’a été posée au moins deux fois par des collègues anglo-canadiennes quand je travaillais à l’étranger dans des écoles internationales. La première fois, c’était en 2002 ; la deuxième fois, en 2016.

En presque 15 ans, le concept des deux solitudes n’avait visiblement pas évolué. À cette question aberrante, je répondais invariablement : « Do you speak English from the UK or English from Canada ? » Je ne me souviens plus des réponses, mais ce dont je me souviens, par contre, c’est de ce malaise palpable et de cet accord tacite qui se traduisaient en une indifférence polie de leur côté comme du mien.

Parfois, ce malaise se manifestait dans une ambiance conviviale comme lors d’un repas, en 2017, dans une cafétéria d’une école internationale de l’Asie du Sud-Est. Nous étions une dizaine de profs de diverses nationalités et de cultures différentes et nous discutions en anglais dans une franche camaraderie, ayant en commun un travail stimulant et un goût d’explorer le monde et les autres cultures. J’avais devant moi un prof canadien anglophone du Nouveau-Brunswick sympathique et apprécié de ses collègues et de ses élèves.

Pourquoi ce mépris ?

Cette idée fixe face au français québécois, qui n’est pas du vrai « French from France », mais une sorte de langue abâtardie et une anomalie nationale, le taraudait. S’adressant à ma collègue de France, il lança : « How is Maude’s French ? Do you understand when she speaks French ? Dœs she have a strong accent ? » Et la prof française de répondre : « Her accent is very light. Non, vraiment, ça ne gêne pas du tout. » Cette fois-ci, je n’avais pas de réponse toute prête. Il n’y avait rien à dire.

Je l’ai cependant remis à sa place l’autre midi lorsqu’il a émis des propos méprisants à l’endroit des Acadiens de sa province. Pourquoi diable l’ouverture à l’autre, l’inclusion, la célébration de la diversité, élevées au rang de dogmes au Canada, ne s’appliquent plus lorsqu’il s’agit de la minorité francophone ? Pourquoi ce besoin de pointer du doigt et de vouloir mettre au pas une langue et une culture trop distinctes au sein d’un beau et grand pays qui se veut un modèle de tolérance ?

Lors du débat des chefs en anglais durant la campagne électorale fédérale, les deux solitudes se sont confrontées avec fracas. Les vagues remontrances envers le Québec s’étaient muées en procès. Parfois, je me prends à imaginer que si j’étais née quelque part dans une autre province et que ma langue maternelle était l’anglais, je ne comprendrais probablement pas cette minorité francophone qui persiste à protéger cette langue et cette culture. Je ressens alors un grand malaise et je me dis que le concept des deux solitudes a évolué, mais pas dans le bon sens. Et cela n’augure rien de bon pour l’avenir de la langue française au Canada.

Maude Boyer

Ex-enseignante à l’international