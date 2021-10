L’expertise québécoise au service de Marvel

Le studio québécois Rodeo FX a réalisé plusieurs des effets visuels du film de superhéros Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la nouvelle production de Marvel qui a récolté plus de 400 millions de dollars au box-office mondial à ce jour.

Près de 130 artistes du bureau montréalais de Rodeo FX ont mis la main à la pâte pour concevoir 155 plans d’effets visuels de ce film hollywoodien qui relate les aventures d’un jeune guerrier d’arts martiaux qui doit retourner en Chine pour affronter son père, un criminel doté de pouvoirs surnaturels. « Le gros de notre travail pour ce film a été de recréer la ville de Macao en 3D au complet et une structure d’échafaudage en bambou pour une scène de combat », explique Ara Khanikian, superviseur des effets visuels chez Rodeo FX, dans un entretien accordé au Journal par visioconférence. Au départ, une équipe de Rodeo FX devait se rendre sur place à Macao au début 2020 pour tourner des plans d’ensemble de Macao qui allaient lui servir de base pour recréer la ville de façon numérique. Mais la fermeture des frontières causée par la pandémie a fait en sorte que ce voyage n’a pas pu se concrétiser.

Photo courtoisie Rodeo FX

« Quand on regarde cela avec du recul, tout ce qu’on avait comme matériel de travail à la base, c’était les images des acteurs sur un fond bleu, souligne Ara Khanikian. Tout ce qu’on voit dans ces scènes à part les acteurs a été créé par nous : la ville, les échafaudages en bambou, le gratte-ciel avec les vitres en miroir. C’était un défi énorme. »

Des clients exigeants

Au cours des dernières années, Rodeo FX a développé une relation de confiance avec le puissant Marvel Studios. L’entreprise québécoise a récemment conçu des effets visuels pour trois séries de Marvel diffusées sur Disney+ : WandaVision, Loki et Falcon et le soldat de l’hiver. Rodeo FX a d’ailleurs été nommé aux Emmy Awards (l’équivalent des Oscars pour la télévision américaine) plus tôt cette année pour sa contribution à WandaVision et à Falcon et le soldat de l’hiver.

Photo courtoisie Rodeo FX

« Avec Marvel, c’est toujours grandiose parce qu’on est dans la création de mondes et d’univers, souligne Ara Khanikian.

« Les gens de Marvel sont des clients très exigeants qui veulent de la haute qualité tout le temps. Ils accordent tellement d’importance à leurs productions. Quand on travaille avec eux, on doit être bien préparé pour être capable de réagir rapidement à des changements de montage et à des nouveaux plans qui s’ajoutent. Il faut toujours être à l’affût et être très réactif quand on travaille sur ce genre de production parce qu’ils prennent pour acquis que les effets visuels doivent être impeccables. »

Ara Khanikian conçoit des effets visuels chez Rodeo FX depuis 13 ans. À l’époque où il s’est joint à l’entreprise fondée par Sébastien Moreau en 2006, le studio ne regroupait qu’une dizaine d’employés dans son siège social, à Montréal. Rodeo FX compte aujourd’hui plus de 600 employés répartis dans des bureaux à Montréal, à Los Angeles, à Québec et à Munich.

Quelques projets récents de Rodeo FX :

Dune

Les animaux fantastiques 3

The Witcher : saison 2

Loki

WandaVision

Falcon et le soldat de l’hiver

Croisière dans la jungle

Jumanji : le prochain niveau

Zombieland : le doublé

Ça : chapitre 2

Sorti le mois dernier, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est encore à l’affiche dans plusieurs salles du Québec.