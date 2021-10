L’Océanic écrase l’Armada 10-2

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a marqué quatre fois lors d’une pénalité majeure en deuxième période en route vers un gain facile de 10-2 face à l’Armada, ce dimanche à Blainville-Boisbriand.

Alex Drover a marqué ses trois premiers buts de la saison. Xavier Cormier et Luka Verreault ont chacun un doublé. Les autres filets sont l’œuvre de Cam Thomson, William Dumoulin et Gabriel Jackson. «Je suis très fier des gars. Nous avons bien réagi en marquant quatre buts sur la pénalité majeure où Brunet a été frappé dans les numéros. Le déclic s’est fait pour Drover et Thomson, deux gars de talent qui ont débloqué», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Deux buts en désavantage numérique

L’Océanic a marqué deux fois en moins d’une minute lors du même désavantage numérique pour prendre les devants 2-0. William Dumoulin (2e) a soutiré le disque à un joueur de l’Armada à l’entrée du territoire ennemi pour s’avancer et battre le gardien de l’Armada, Olivier Leclair, d’un bon tir bas. Quarante-deux secondes plus tard, c’était au tour de Luka Verreault (3e) de créer un revirement en zone centrale et de battre Leclair du côté du bouclier.

L’Océanic a marqué sept fois en deuxième

L’Océanic a marqué quatre buts lors d’une pénalité majeure imposée à Alexis Brisson pour une mise en échec par-derrière sur Frédéric Brunet. Verreault a d’abord inscrit son 2e du match en s’emparant du retour de Dumoulin. Ensuite, Cam Thomson (2e) a chassé le gardien Leclair qui fut remplacé par Charles-Édouard Gravel qui a été accueilli par deux buts rapides d’Alex Drover qui portait la marque à 6-0. Xavier Cormier s’est moqué de la défensive de l’Armada et de son gardien pour marquer son 3e de la saison avec une habile feinte. Zacharie Roy a inscrit l’Armada au pointage, mais Cormier a profité d’une remise parfaite de Luke Coughlin pour s’échapper devant Gravel qu’il a littéralement déculotté. Gabriel Jackson a inscrit son premier de la saison pour porter la marque à 9-1, en fin de deuxième période.

Alex Drover a complété son tour du chapeau en troisième période avant qu’Anri Ravinskis ne marque un 2e but pour les locaux.

En bref

L'Océanic était toujours privé des services de son capitaine Ludovic Soucy et des défenseurs Tyson Hinds et Jérémie Biakabutuka. La victoire pourrait être coûteuse puisque Maxim Coursol et Frédéric Brunet ont été blessés. Le prochain match de l’Océanic n’aura lieu que samedi prochain alors que les Sags seront en visite à Rimouski.