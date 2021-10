Mort de Jimmy Hayes: le fentanyl et la cocaïne en cause

L'ancien ailier des Bruins de Boston et des Devils du New Jersey Jimmy Hayes, qui a été retrouvé mort dans sa résidence le 23 août dernier, avait du fentanyl et de la cocaïne dans son organisme, ont révélé dimanche sa femme et son père au quotidien Boston Globe.

Une autopsie a été pratiquée deux jours après sa mort, mais la famille Hayes n'a appris la cause de sa mort que vendredi, en vue d'un hommage à Hayes prévu le soir de la rencontre qui opposait les Devils aux Blackhawks de Chicago.

«J'étais complètement choquée, a déclaré son épouse, Kristen. J'étais tellement certaine que cela n'avait rien à voir avec la drogue. J'ai vraiment pensé que c'était une crise cardiaque ou tout ce qui n'était pas ça. Cela ne faisait aucun sens, donc c'était difficile.

«J'espérais obtenir des éclaircissements et j'ai été choquée d'apprendre que c'était ça. Il n'a jamais montré aucun signe de dépendance à la maison.»

